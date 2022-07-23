جامعة الأمير سطام تبدأ القبول في برنامج المنح

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث الداخلي للطلبة الجامعيين غير السعوديين من الذكور والإناث للعام الدراسي المقبل بكليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح. وفي كليات فروع الجامعة.

يتم ذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية بالنسبة للمنح الدراسية، يستمر القبول حتى يوم الأحد 19-1-1444 هـ.

شروط المنح الدراسية بجامعة الأمير سطام

تتطلب آلية قبول الابتعاث الداخلي لغير السعوديين من الطلاب والطالبات والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية تنزيل المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وهي المدرسة الثانوية. شهادة ونسخة من تصريح الإقامة ونسخة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.