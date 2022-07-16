جامعة الأمير سطام تحدد فتح باب القبول والتسجيل

حددت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج يوم الجمعة المقبل موعدا لاستقبال طلبات التقديم من الطلاب المتقدمين للقبول للعام الدراسي المقبل بكليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي فروع الجامعة بالسعودية. محافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر عبر بوابة القبول الموحدة للطلاب www.rbu-admit.edu.sa.

تاريخ القبول بجامعة الأمير سطام

وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء 12-28-1444 هـ، فيما سيبدأ قبول الطالبات يوم الأحد 12-25-1444 هـ، وتستمر الطلبات حتى الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 2 / 1-1444 هـ. من خلال بوابة قبول الطالبات https//fad.psau.edu.sa.