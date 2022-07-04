جامعة الأمير سطام تعلن الجدول الزمني للقبول

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، اليوم، جدول بوابات القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل بكليات الجامعة في مقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي الكليات الفرعية بالجامعة بالولاية. كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

شروط القبول بجامعة الأمير سطام

أفاد عميد شئون القبول والتسجيل بالجامعة أنه تم تحديد بداية تقديم طلب الطالب ليوم الجمعة 23/12/1444 هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الموافق 28/12/1444 هـ، عبر النظام الإلكتروني الموحد. بوابة القبول للطالبات www.rbu-admit.edu.sa، بينما يبدأ قبول الطالبات يوم الأحد 12-25-1444 هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 1 -2-1444 هـ، من خلال بوابة قبول الطلاب من خلال الرابط https//fad.psau.edu.sa