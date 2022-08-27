جامعة الأمير سطام توفِيْر 750 مقعد قبول إضافِيْا فِيْ التخصصات النوعية‏، أعلنت جامعة سطام الفترة الأخيرة عن توفير 750 مقعد للعديد من التخصصات المتنوعة عبر حسابهم الرسمي عن طريق التويتر، كما وبين جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز يبدأ القبول من يوم الجامعة عن طريق موقعهم وبينت بان أخر موعد للتسجيل اليوم السبت 1444/1/29 م.

بوابة مدخل جامعة الأمير سطام جامعة بت عبد العزيز

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، بدء القبول أمس الجمعة عبر بوابة القبول الرسمية للجامعة، وسيكون القبول متاحًا لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من التقديم مقدمًا، وأعلنت أن المَوعِد النهائي للعرض سيكون متاحًا. يكون اليوم السبت 1444/1/29 م.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

جدير بالذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز هِيْ جامعة سعودية حكومية تقع فِيْ مدينة السيح بمحافظة الخرج بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

أحرزت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تقدماً فِيْ النشر العلمي

منذ عام 2022، أحرزت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تقدمًا كبيرًا فِيْ النشر العلمي فِيْ مختلف المجالات العلمية المصنفة فِيْ قواعد البيانات العالمية، وخاصة Scopus و Web of Science، لـ 1100 مقال علمي حتى نهاية مايو، وفقًا لقاعدة بيانات Scopus. بيانات.

سجلت بيانات قواعد النشر العالمية ارتفاعا مستمرا لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2022، حيث احتلت الجامعة المرتبة الرابعة بين الجامعات السَعُودِيْة فِيْ النشر العلمي بنهاية مايو، بحسب البيانات. من شبكة العلوم، وبذلك تقدمت مرتبتين جديدتين على ما تم تحقيقه فِيْ نهاية عام 2022، حيث احتلت المرتبة السادسة بين الجامعات السَعُودِيْة بناءً على بيانات من قواعد الويب الخاصة بشبكة العلوم وقواعد Scopus، بناءً على عدد الأبحاث التي نشرتها فِيْ عام 2022.، تجاوزت الجامعة حاجز 1800 مقال علمي، بحسب البيانات المسجلة فِيْ ذلك الوقت.

تعد جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز من أبرز الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تضم العديد من التخصصات، وتقع في مدينة السيح، حيث قامت بتوفِيْر 750 مقعد قبول إضافِيْا فِيْ التخصصات النوعية‏