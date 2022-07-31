جامعة الإمام عبدالرحمن بن فِيْصل تبدء فى تلقى طلبات الالتحقا بها عبر  تطبيق MY IAU

تلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فِيْصل بالدمام طلبات تسجيل للالتحاق بفصول الجامعة من خلال تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)، وذلك لتسهِيْل تطبيقاتها المختلفة وتسهِيْل عملية التقديم من خلال منصة متطورة بالإضافة إلى العمل من خلالها. البوابة البريد الإلكتروني للقبول متاح على الموقع الرسمي للجامعة.

مواعيد الشحن

من جهتها، أوضحت الجامعة أن عمليات التقديم ستكون متاحة اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 8 محرم 1444 حتى الساعة 12 ظهرًا، وسيكون التطبيق عبر الهُواتف الذكية، بالإضافة إلى التقديم عبر بوابة القبول بالجامعة، وذلك بالترتيب. تسهِيْلاً على الطلاب فِيْ عمليات القبول بالجامعة وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تعمل على توفِيْر كافة إمكانياتها من أجل مساعدة طلابها وتقديم كل الدعم لهم طوال فترة القبول والتقديم.

قم بتنزيل التطبيق

وعلى صعيد متصل، أكدت إدارة الجامعة أنه يجب على المتقدمين تنزيل استمارة التقديم (MY IAU) والعمل على قراءة جميع صفحات القبول الإلكتروني بالجامعة من خلال التطبيق، والاطلاع على تفاصيل الكليات والتخصصات الداخلية والأقسام بالجامعة.

التسجيل فِيْ دورة جامعة الإمام عبد الرحمن

أوضح الدكتور عبد الله المريح عميد القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فِيْصل أن الجامعة ستمنع جميع الطلاب الذين لم يتلقوا جرعات من لقاح كورونا، حيث منحتهم الجامعة فرصة أخيرة للحصول على الجرعات اللازمة لذلك. أنها غير مشمولة فِيْ مؤشرات الانقطاع، وفِيْ حال تلقي الطالب جرعة أولى من اللقاح قبل نهاية الفترة، يمكنه تسجيل مقرراته والاستمرار فِيْ الكرسي حتى تلقي الجرعة الثانية.

تعمل الجامعة على تسهِيْل كل ما يتعلق بعملية الدراسة للطلاب والمعلمين من أجل حمايتهم من مخاطر الإصابة بفِيْروس كورونا فِيْ مواجهة الوضع الصحي العالمي، ولهذا تعمل الجامعة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت والبريد الإلكتروني . البوابة بالإضافة إلى التطبيق الخاص بها لتسهِيْل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المختلفة من خلالها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفصول الدراسية.