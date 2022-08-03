جامعة الإمام محمد بن سعود تواصل الفصل الصيفي

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تستمر العملية التعليمية للفصل الصيفي من خلال نظام متكامل انعكس إيجاباً على مستوى انضباط الطلاب والطالبات واستمرار الدراسة الفصل الصيفي، وتوفير كافة الوسائل اللازمة لذلك. دعم خلال الفصل الصيفي للمعلمين والطلاب والطلاب، في خضم تكامل وتعاون جميع أجزاء العملية التعليمية.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سليمان العنقري أن عدد العمليات المنفذة في الخدمة الذاتية بلغ (8،269) عملية للطلاب و (4،741) عملية للطالبات، مبيناً أن بلغ عدد الملتحقين بساعات دراسية (9،629) رجل و (5،814) طالبة، وبلغ عدد الدورات التي تم إتاحتها للالتحاق (634) دورة للرجال و (410) دورة للنساء، فيما بلغ عدد الأقسام المفتوحة. (970) قسما للطلاب و (574) قسما للطالبات في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.