جامعة الباحة تبدأ التسجيل والقبول الإلكتروني

بدأ مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة عملية التسجيل والقبول الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة والخريجات ​​للعام الدراسي القادم 1444 هـ لبرامج البكالوريوس والدبلوم.

جدول القبول بجامعة الباحة

أوضح مكتب مدير الجامعة الآليات التي سيتم استخدامها للقبول في برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر بوابة القبول الإلكتروني عبر موقع الجامعة الإلكتروني ابتداءً من اليوم الاثنين، وينتهي آخر موعد لاستلام الطلبات عبر البريد الإلكتروني في 30/12/1444 هـ. فيما تعلن نتائج القبول النهائية بتاريخ 1444/1/5 هـ.

أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية. لتسهيل تطبيق الطلاب، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع العميد عبر البريد الإلكتروني [email protected]