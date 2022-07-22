جامعة الباحة تعلق على السلوك المشبوه لعاملة اتخذنا الإجراءات اللازمة

علقت جامعة الباحة على تداول مقطع فيديو يظهر السلوك المشبوه لعامل.

وقالت الجامعة إنها اتخذت كافة الإجراءات بحق عاملة الصرف الصحي التي ارتكبت سلوك مشبوه في القسم النسائي بكلية العلوم والآداب بالمخواة.

سلوك مشبوه

وقالت الجامعة في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري الزهراني “تضامنا مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سلوك مشبوه من قبل عاملة الصرف الصحي في ساحة قسم الطالبات بالمبنى. من كلية العلوم والآداب بالمخواة جامعة الباحة تؤكد أنها اتخذت – في ذلك الوقت – كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الريبة أو الشك. معرفة أسباب سلوك العامل. وذلك تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبًا “.