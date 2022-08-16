جامعة البحرين تعتمد قائمة المقبولين لديها وتدعوهم لتثبيت القبول ، أعلنت جامعة البحرين في تقرير خاص انها قد اعتمدت قائمة المقبولين لديها ودعت الطلبة للتوجه الى الجامعة لتثبيت القبول لديهم بإحضار البطاقات التي يجب ان تؤهل الشخص للحصول على قبول في الجامعة، وأوضحت الجامعة خلال البيان الموكل لها أنه تم العمل على اعداد خطة تفصيلية تسير عليها العملية التعليمية بشكل واضح وممنهج.

قائمة المقبولين في جامعة البحرين

أصدرت جامعة البحرين قائمة المقبولين لها عبر موقعها الالكتروني حيث ظهرت النتائج بشكل جيد وملفت عن الأعوام السابقة، وكانت قد أعلنت جامعة البحرين عن المقبولين في الجامعة بعد التأكد من الطلاب ومطابقتها للمعلومات الموجودة على ارض الواقع، حيث ظهرت النتائج بعد الفحص والتدقيق عبر موقع جامعة البحرين الالكتروني، هذا وقد تمت الإشارة الى الطلبة بالحصول على منح التسجيل من خلال الحضور الى الجامعة مع احضار كافة الوثائق المطلوبة.

جامعة البحرين تعتمد قائمة المقبولين لديها وتدعوهم لتثبيت القبول

ركزت عميدة القبول والتسجيل الدكتورة أمل زايد على أهمية استكمال طلبات القبول و التأكيد إلكترونيًا خلال الفترة المشار إليها، وذلك بدفع الرسوم من خلال البريد الإلكتروني بوابة الحكومة ، أو عن طريق التقسيط ، لحفظ مقاعدهم وحفظ مقاعدهم في المشاريع، مع ملاحظة أن عدم القدرة على تأكيد القبول في الفترة المشار إليها هو تأكيد من قبل الطالب الذي لا يهتم كثيرًا بالانضمام إلى الكلية، وانه لا يرغب بالحصول على المنحة المشار اليها.

تثبيت القبول في جامعة البحرين

أعربت عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين عن أن عددًا قليلاً من الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالكلية ولم يكن لديهم فرصة وفقًا لمتطلبات قبولهم، ويجب عليهم الدخول من خلال بيانات الطالب إلى إطار عمل المجلس عبر الموقع الإلكتروني لتأكيد دعوتهم للانضمام إلى الكلية، وإشارة لذلك يجب عليهم الدخول لتأكيد طلبهم ثم احضار كافة المتطلبات لتثبيت القبول.

واشارة للحصول على المنح المقدمة للطلبة المتقدمين فإنه يجب على الأشخاص المتقدمين تثبيت قبولهم من خلال الذهاب الى الجامعة وخصوصًا عمادة القبول والتسجيل للحصول على التثبيت الخاص.