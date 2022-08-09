جامعة الحدود الشمالية تُحدد مواعيد اختبارات برنامج ‫التسريع الأكاديمي

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بأكاديمية الموهوبين، عن مواعيد امتحانات برنامج التسريع الأكاديمي للطلاب المقبولين في العام الدراسي 1444 هـ للجامعة.

وأوضح أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

الموافقة على برنامج السنة التحضيرية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب المتفوقين اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة وسنة الإعداد العام لكليات المسار الصحي والانتقال مباشرة إلى السنة الأولى في الكلية المختارة بعد استيفاء معايير اجتياز اختبارات الأداء الأكاديمي. للعام الدراسي. دورات برنامج التسريع التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس بالإضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التسريع الأكاديمي للمرحلة الجامعية في نسخته الثانية يسمح للطلاب المتفوقين بالتقدم في دراساتهم الجامعية وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم الفردية، وهو جزء من المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الاستراتيجية. الجامعة 2022-2025 م المتعلقة بتلبية احتياجات الموهوبين والمتفوقين تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة.