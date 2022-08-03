جامعة الطائف تعلن نتائج القبول وتأكيد الرغبات حتى السبت المقبل

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة بعميد القبول والتسجيل، اليوم، نتائج القبول للعام الدراسي 1444 هـ، للطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات بكليات الجامعة وفروعها.

تأكيد القبول بجامعة الطائف

وأكدت الجامعة أنه يتعين على الطلاب المقبولين الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية للحصول على رقم الجامعة، موضحة أن آخر فترة لتثبيت القبول ستكون السبت المقبل، حيث سيتم إلغاء القبول في حالة عدم التثبيت في الوقت المطلوب. الاختبارات المطلوبة للموافقة على قبولك غدًا، ومراحل الاختبار اجتياز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القوة واختبار اللياقة البدنية، هذه الاختبارات هي شرط للقبول في القسم.

تأكيد الرغبات من خلال بوابة القبول

وأشارت جامعة الطائف إلى أن الطلاب الذين لم يتم قبولهم ستتاح لهم الفرصة للتقدم للوظائف الشاغرة يوم الاثنين 10/1/1444 هـ، والذين أثبتوا قبولهم ويرغبون في التحقق من رقم الجامعة – عن طريق الدخول على (بوابة القبول).

من جهة أخرى تقيم جامعة الطائف ممثلة بالكلية التطبيقية وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام ركن “مبادرة الكليات التطبيقية” الليلة لمدة خمسة أيام في مجمعات وحدائق مختلفة. بمحافظة الطائف ومتطلبات سوق العمل والرد على الاستفسارات.

البرامج الجامعية التطبيقية

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تسلط الضوء على أهم المزايا في برامج الكليات التطبيقية بجامعة الطائف، ومدة التدريب التطبيقي في برامج الدبلوم، والأهداف الاستراتيجية للكلية التطبيقية، ومن أهمها رفع معدل القبول. من خريجي المدارس الثانوية، ومواءمة نتائج الجامعات التطبيقية مع احتياجات سوق العمل، وربط الجامعة التطبيقية بشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من خلال إعداد العلماء والمهنيين المؤهلين. الكوادر التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنمية المجتمعات المحلية وتسهم في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.