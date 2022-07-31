جامعة القصيم تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس

أعلنت جامعة القصيم ممثلة بعميد القبول والتسجيل، عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات والمبتعثين الداخليين للعام الدراسي 1444 هـ، عبر البوابة الإلكترونية.

القبول في جامعة القصيم

حدد مكتب العميد الجدول الزمني لأعمال القبول، حيث أنه مفتوح للطلاب اليوم، والتطبيق الإلكتروني للقبول الجامعي متاح لـ “الطالبات” فقط يوم الاثنين الموافق 1/3/1444 هـ. / 1/1444 هـ إغلاق بوابة التطبيق.

الوظائف المتاحة ومتطلبات القبول

يمكن للراغبين في التقديم التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات القبول وآلية التقديم من خلال الرجوع إلى نشرة القبول من خلال نهاية لهذه الغاية للطلاب والطالبات وللاطلاع على نشرة القبول للبعثات الداخلية لغير السعوديين من خلال نهاية لهذه الغاية .