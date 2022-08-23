جامعة المجمعة تتيح خدمة النقل للطالبات

فحوصات خدمة النقل بجامعة المجمعة

أبرزت إدارة الخدمات أنه يتعين على جميع الأطراف الراغبة في تقديم خدمة نقل الطلاب (طلب التدريب والزيارات) إدخال أيقونة التطبيق الجديد من خلال أيقونة خدمة طلب نقل النشاط وتقديم الطلب ومتابعته بالاستعلام عن طلب سابق. . طلب.

كما دعا جميع الطلاب للدخول وتحديث بياناتهم من خلال النظام للاستفادة من خدمة النقل الجامعي عبر الحافلات.

وشددت على أنه يجب على الطالبات احترام المسافة داخل مقصورة النقل والالتزام بإجراءات السلامة وارتداء قناع داخل الحافلة، مشيرة إلى أنه في حالة إنشاء نقطة التقاء للنقل، يجب على الطالبات الالتزام بالحضور قبل موعد المغادرة وأن المعلم موجود في حالة العودة والجامعة معفاة من مسؤوليتها في حال نزول الطلاب في نقطة الالتقاء فهي تحت مسؤولية المعلم.

تقصير الرحلة التعليمية

وكان نائب مدير الجامعة للشؤون التعليمية، محمد العبودي، قد قال في وقت سابق إن التغيير إلى ثلاثة فصول دراسية في الجامعة يقلل مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كما يسمح للمعلمين باختيار طرق التدريس المبتكرة. .

وأضاف العبودي، في حديثه لقناة الإخبارية، أن التحول إلى ثلاثة فصول دراسية في الجامعة يقلل مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات ويقلل من الملل لدى الطلاب.

وأشار إلى أن جامعة المجمعة أقامت سلسلة من الحملات الإعلامية للطلاب والمجتمع وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر في إقامة العديد من المنتديات، ومع بداية العام الدراسي سيكون هناك منتدى خاص للطلاب.