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جامعة الملك خالد تبدأ القبول والتسجيل

كتب newsaفي آخر تحديث

تبدأ جامعة الملك خالد بأبها فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وفقًا لجدول القبول بالجامعة، ستفتح بوابة التسجيل يوم الأحد الموافق 25/12/1444 هـ الموافق 24/7/2022 وتستمر حتى يوم الأحد / 1/1444 هـ الموافق 31 يوليو.

وأوضحت الجامعة أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء 1444/1/5 الموافق 2022/03/03 م على أن يفتح باب تعديل الرغبات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 5/8/2022 وحتى الخميس 11/08 م. / 2022.

دورات جامعة الملك خالد للأطفال

ومؤخرا، نظمت المديرية العامة لتقنيات المعلومات بالجامعة، برنامجا تدريبيا لـ 40 فتى وفتاة من سن 9 إلى 13 سنة، تحت عنوان “تعلم المفاهيم الأساسية للأجزاء الإلكترونية وبرمجة الروبوتات”، لمدة 4 أيام.

وأوضحت الجامعة أن الأطفال يتعرفون على الأجهزة اليومية مما يساعدهم في دعم قدرتهم على استخدام الأجزاء الإلكترونية المتوفرة لديهم بابتكارات تقنية تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

جامعة الملك خالد تبدأ القبول والتسجيل - مواطن