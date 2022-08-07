جامعة الملك خالد تتيح تغيير القبول والقبول الفوري للعام المقبل

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن توافر خدمات القبول الفوري وتغيير القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الدراسي 1444 هـ.

وقال عميد مكتب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، إن تقديم هاتين الخدمتين يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات من شواغر القبول.

خدمة تغيير القبول

وأضاف القرني أن خدمة تغيير القبول متاحة لمن قبل الترشيح لتخصص معين، بينما خدمة القبول الفوري متاحة للمتقدمين الذين لم يقبلوا الترشيح لتخصص معين أو لم يتم ترشيحهم. أعلاه موضحًا أن توافر الخدمتين مستمر حتى اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحالي من خلال البوابة.اضغط هنا).

أعلن مكتب العميد للقبول والتسجيل، مؤخرًا، أسماء الفائزين النهائيين للدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي 1444 بعد استكمال إجراءات الترشيح.

كما أعلن العميد عن معدلات تعليق القبول في التخصصات المختلفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).