جامعة الملك خالد تدرب 40 طفلًا على أساسيات برمجة الروبوتات

نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد برنامجاً تدريبياً لـ 40 فتى وفتاة من سن 9 إلى 13 سنة، تحت عنوان “تعلم أساسيات الأجزاء الإلكترونية وبرمجة الروبوت”، لمدة 4 أيام.

دعم مهارات الأطفال

وأوضحت الجامعة أن الأطفال يتعرفون على الأجهزة اليومية، مما يساعد على دعم قدرتهم على استخدام الأجزاء الإلكترونية المتوفرة لديهم مع ابتكارات تقنية تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

المجالات التقنية

وقال المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور حامد بن صالح القحطاني، إن الإدارة تهتم بتثقيف وتدريب المجتمع في المجالات الفنية، لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للجامعة. العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توفير المعرفة النوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.

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