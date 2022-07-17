جامعة الملك سعود تفتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المميز

أعلنت جامعة الملك سعود فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المتميز مقابل رسم للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

املأ نموذج الطلب بعناية

ونشرت جامعة الملك سعود عبر حسابها في تويتر رابطًا يتضمن كل ما يريد الطلاب معرفته عن البرنامج وتكلفة الدبلومات والتسجيل من خلال http//darpc.ksu.edu.sa.

وأوضحت الجامعة أن على الطالب الراغب في التقديم أن يملأ استمارة التقديم بنفسه، مؤكدة على ضرورة ملئها بدقة، حيث يتحمل الطالب مسؤولية دقة المعلومات التي يكتبها.

وأكدت جامعة الملك سعود أن اختيار التخصص من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها عناية واهتمام كاملين قبل دفع الرسوم، بشرط أن تكون الرغبة وفق الشروط المعلنة.

المتطلبات ومعايير القبول

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. – لا تقبل أو تنقل متقدم تم فصله من الجامعة لأسباب تأديبية.