جامعة الملك سعود في المركز الأول على مستوى الوطن العربي

أعلنت جامعة الملك سعود حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة والوطن العربي، بحسب تصنيف شنغهاي 2022 لأفضل الجامعات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بحسب تصنيف جامعة شنغهاي 2022”.

تشتهر الشركة الاستشارية بنشرها التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية، والمعروف أيضًا باسم تصنيف شنغهاي، وهو واحد من أكثر من 20 تصنيفًا جامعيًا عالميًا يتم نشرها كل عام، ولا سيما تصنيفات جامعة كيو إس العالمية وتصنيفات جامعة كيو إس العالمية. تايمز للتعليم العالي. تصنيفات الجامعات العالمية.

تعتمد منهجية التصنيف على مجموعة من المؤشرات الأكاديمية وبيانات الطرف الثالث لقياس أداء البرنامج. تشمل المؤشرات أيضًا نتائج البحث وتأثيره، والتعاون الدولي، وجودة البحث، والجوائز الأكاديمية الدولية.