جامعة الملك سعود King Saud University “فتح باب القبول” لبرامج الدبلومات 1444 “تعرف علي” الدبلومات المطروحة ورَابِطْ التقديم

أعلنت جامعة الملك سعود فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني فِيْ البرنامج المتميز، الدبلوم، مقابل رسوم، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444. للتسجيل خلال العام الدراسي 2023، ومعرفة كل التفاصيل، ولمعرفة تكلفة الوحدات الاكاديمية تابع المقال.

رَابِطْ القبول بجامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح الباب أمام الراغبين فِيْ الالتحاق ببرنامج الدبلوم عبر البوابة الإلكترونية، مقابل رسوم للعام الدراسي المقبل 1444. وكشفت عن بعض الشهادات المطروحة فِيْ البرنامج وأعلنت عن الشحن. حَلْقة الوصل هنا.

تكلفة الدبلومات المقدمة فِيْ جامعة الملك سعود

بنكي 80 ساعة معتمدة 35 ريال للوحدة الأكاديمية.

الوسائط المتعددة التفاعلية 79 ساعة معتمدة 400 ريال للوحدة.

السكرتارية الطبية 17 رصيداً 350 ريالاً للوحدة الدراسية.

نظم 81 وحدة أكاديمية 350 ريالاً للوحدة الأكاديمية.

محاسبة 79 ساعة معتمدة 350 ريال للوحدة الأكاديمية.

برمجة وقواعد بيانات 91 وحدة دراسية 350 ريال للوحدة.

اللغة الصينية 1 وحدة 500 ريال للوحدة

تسويق 80 ساعة معتمدة 350 ريال للوحدة الأكاديمية.

ترجمة لغة الإشارة وحدة أكاديمية واحدة، 400 ريال للوحدة الأكاديمية.

المحاسبة الضريبية للطالبات 1 وحدة ائتمانية 350 ريال للوحدة الأكاديمية.

إدارة الموارد البشرية للطالبات 70 ساعة معتمدة 350 ريال للوحدة الأكاديمية.

إدارة التأمين عن بعد 70 ساعة معتمدة 250 ريال للوحدة الأكاديمية.

المصرفِيْة عن بعد والإدارة المالية 70 ساعة معتمدة، 25 ريالًا للوحدة الأكاديمية.

أعلن #جامعة الملك سعود حول فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم المدفوعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هـ من خلال الرَابِطْ التالي https//t.co/2c99XcKyvn pic.twitter.com/geH1lkWGgV – جامعة الملك سعود (_KSU) 16 يوليو 2022

كيفِيْة التقديم فِيْ جامعة الملك سعود

فتحت الجامعة باب التسجيل فِيْ الفترة من 07-16-2022 من خلال الرَابِطْ الإلكتروني للجامعة على أن يقوم الطالب بتعبئة استمارة التسجيل والتأكد من إرفاق البيانات حسب الأصول لأن الطالب هُو المسؤول عنها. الالتزام بالشُروطْ المعلنة، وأبرزت المدرسة ضرورة التحقق من الرغبات قبل دفع الرسوم، حيث لن يتمكن الطالب من تغييرها إلا بعد انتهاء التسجيل، فِيْ حال استمرار توفر أماكن.

شُروطْ القبول فِيْ كلية الملك سعود