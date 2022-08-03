جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج القبول

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز نتائج الاختيار الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول في الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ.

استدعت الجامعة المرشحين للقيام بالإجراءات المطلوبة خلال مدة 48 ساعة عبر بوابة القبول.

وأشار إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة بعد إعلان القبول يعتبر تنازلاً من قبل المرشح عن قبوله بالجامعة.

نتائج القبول الموحدة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القبول الموحدة للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أكدت على ضرورة الالتزام بمواعيد محددة لتأكيد الرغبات النهائية.

وأشار إلى أن بوابات القبول الموحدة للطلاب والطالبات ؛ يعلن غداً الخميس نتائج القبول النهائية للطلبة المتقدمين للقبول في العام الدراسي 1444 هـ عبر البوابتين. وأوضح أن موعد تأكيد القبول عبر البوابتين هو 12 ظهراً الأحد المقبل 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م.

الكليات المشمولة بنتائج القبول

تضم بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) والكليات التقنية في المنطقة من الرياض.

بينما تضم ​​بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

تأكيد القبول بجامعة طيبة

يشار إلى أن جامعة طيبة أعلنت نتائج الاختيار الأول للمرشحين للقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعة. حددت الجامعة يوم السبت 8 محرم 1444 هـ نهاية فترة تأكيد القبول بالجامعة.

يمكن أن تتم إجراءات القبول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بعميد القبول والتسجيل بالجامعة، ثم اختيار الخدمات لتنفيذ إجراءات القبول، ثم الضغط على رابط تأكيد القبول مبدئي.