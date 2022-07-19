جامعة الملك عبدالعزيز رفع نسب القبول لتعزيز التنافسية

أكد رئيس جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن قرارات مجلس شؤون الجامعة تضمنت رفع معدلات القبول في التخصصات النوعية والتركيز على الشهادات المهنية والمهنية التي تستجيب لاحتياجات العمالة. سوق، يهدف إلى خلق كوادر وطنية مهنية وخلق منتجات تعليمية تنافسية تعزز رؤية المملكة 2030.

زيادة معدلات القبول

أصدر مجلس شؤون الجامعة برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، سلسلة من قرارات التطوير للجامعات. مواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياجات الوطنية، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لمؤسسات التعليم العالي.

تخصصات غير متوافقة مع سوق العمل

تضمنت قرارات مجلس شؤون الجامعات زيادة القبول لمضاعفة ما كان عليه عام 2022 م في جامعات محددة (صحية، هندسية، تقنية، تطبيقية، وإدارة أعمال) حسب الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات، ومن أجل تحسين النتائج. من العملية التعليمية، يساهم في سد احتياجات سوق العمل، ويقلل ما لا يقل عن (50٪) القبول إلى (50٪) في تخصصات لا تتوافق مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في كليات معينة. على أن يعمل هذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تنفيذه بعد ثلاث سنوات، وتتولى لجنة المراقبة برئاسة سعادة وكالة الجامعة للأبحاث والابتكار متابعة تنفيذ القرار.