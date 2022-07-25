جامعة الملك فيصل الخدمات الطلابية تعليم عن بعد ،تعتبر جامعة الملك فيصل من اشهر الجامعات في الممكلة العربية السعودية ومقرها موجود في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ولقد تم تاسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم هـ / 67 ، وبأمر من الملك فيصل ملك السعودية قبل وفاته وكان موعد بداية الدراسة في هذه الجامعة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود .

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية.

تأسست عام 1975 بموجب مرسوم ملكي صادر عن المملكة.

تم الاختيار في المنطقة الشرقية داخل المملكة العربية السعودية لتكون موجودة في جامعة فيصل.

تقع جامعة فيصل في الوقت الحاضر في منطقة تسمى الهفوف في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

جامعة فيصل التي يسجل فيها آلاف الطلاب كل عام للدراسة في كلياتها التي تحتوي على العديد من التخصصات العلمية.

تتميز جامعة فيصل عن غيرها من الجامعات باحتوائها على العديد من مراكز التعلم عن بعد وكذلك مراكز التعلم الإلكتروني.

خدمات طلاب جامعة الملك فيصل التعلم عن بعد

تحرص جامعة الملك فيصل على تعزيز عملية التعلم الإلكتروني حيث توفر لطلابها فرصة التعلم عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجامعة.

من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة يمكن للطلاب الحصول على الكثير من الخدمات الطلابية المتخصصة في مجال التعليم عن بعد، ومن أهم هذه الخدمات المتوفرة في الجامعة والمتاحة للطلاب هي

خدمات الطالب. الخدمات الإلكترونية. التقويم الزمني. خدمات الكلية. بوابة ثلاثية الأبعاد. نظام البلاك بورد. نظام التعلم الافتراضي.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها جامعة الملك فيصل

تقدم جامعة فيصل لطلابها عبر موقعها الإلكتروني الكثير من الخدمات الإلكترونية من أجل تحسين العملية التعليمية داخل الجامعة، وهي

خدمة النقل لوجهات الجامعة.

يتم توفير خدمة التحويل للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز السنة التحضيرية.

يوفر جداول خدمة لكليات الجامعة.

عرض خدمة الإصدار.

يوفر خدمة طباعة شهادة تعريف الطالب.

خدمة طباعة السجل الأكاديمي.

خدمة تأكيد طلب تذكرة الطيران الداخلية للطلاب السعوديين.

يوفر خدمة استرداد كلمة المرور.

يتم توفير خدمة تأجيل الدراسة.

خدمة الطالب الزائر لجامعة فيصل.

خدمة النماذج الإلكترونية.

خدمة التحويل الخارجي لجامعة فيصل.

اعتذار الخدمة عن الدراسة.

خدمة المكافآت المالية.

خدمة التحويل بين كليات الجامعة.

خدمة طباعة الجدول الأكاديمي.

خدمة تعديل بيانات الخريجين المتوقعين.

الخدمات الطلابية في جامعة الملك فيصل والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة للطلاب المنتسبين

تقدم جامعة فيصل خدمة طلب تعديل التخصص الأكاديمي للطالب.

خدمة التأجيل من الفصل الأول أو الثاني.

يتم توفير خدمة الحصول على طلب توصية.

يتم توفير خدمة تقديم طلب اعتذار عن حضور امتحانات العام الدراسي.

يتم توفير خدمة تقديم طلب الانسحاب من الجامعة.

يتم توفير خدمة تقديم طلب الانسحاب من الدورة.

خدمة ارسال البحوث والتقارير.

يقدم خدمة لتقديم طلبات التظلم.

يتم توفير خدمة تقديم طلب الاعتذار عن إتمام العام الدراسي.

خدمة الاستعلام عن مركز الاختبارات النهائية.

يقدم خدمة اصدار الشهادة لاثبات طالب الجامعة.

خدمة تقديم طلب العودة للجامعة واستكمال الدراسة.

تقدم خدمة التسجيل ضمن أنشطة عمادة شؤون الطلاب.

خدمة الحصول على شهادة حضور امتحان سواء تم الالتحاق بها بالجامعة أو الكترونيا عن بعد.

تقديم خدمة تعديل البيانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

جامعة الملك فيصل الخدمات الطلابية والإلكترونية لشؤون الطلاب

تقوم الجامعة بتزويد شؤون الطلاب بخدمة الحصول على تقرير طبي.

خدمة القروض المالية.

يقدم خدمة المشاركة في الأنشطة الثقافية للجامعة.

يوفر خدمة لتقديم طلب حجز ملعب رياضي

خدمة تعديل بيانات الطلاب المتوقع تخرجهم.

خدمة النماذج الإلكترونية.

خدمة الافراج عن الجامعة.

خدمة الجداول الدراسية.

خدمة طباعة السجل الأكاديمي.

يوفر خدمة التحويل للطلاب الذين لم يجتازوا السنة التأسيسية.

خدمة طباعة شهادة تعريف الطالب.

يقدم خدمة الاستعلام عن حالة القرض المالي.

تقدم خدمة الطلاب زوار الجامعة.

خدمة استعادة كلمة مرور الطالب.

يتم توفير خدمة النقل لجهات الجامعة.

يتم توفير خدمة التحويل الخارجي لجامعة فيصل.

خدمة تقديم طلب اعداد نشاط رياضي.

يتم توفير خدمة تأكيد طلب تذاكر الطيران الداخلية للطلاب السعوديين.

خدمة التسجيل لمسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

خدمة تقديم طلب الالتحاق بالسكن الطلابي بالجامعة.

يوفر خدمة النقل بين كليات الجامعة.

جامعة الملك فيصل جامعة الملك فيصل السبورة

نظام البلاك بورد في جامعة الملك فيصل هو نظام معلومات يتم من خلاله إدارة التعليم ومتابعة الطلاب ومراقبة كفاءة العملية التعليمية.

يتيح نظام البلاك بورد للطلاب فرصة التواصل مع الدورات من خلال النظام الإلكتروني والابتعاد عن قاعة المحاضرات.

يتكون النظام الإلكتروني من أدوات ووسائل لتمكين أعضاء هيئة التدريس من بناء دورات ديناميكية فعالة بطريقة سهلة، وليكون قادرين على إدارة محتوى المواد الأكاديمية بطريقة مرنة ومريحة، وذلك بالدخول إلى هذا النظام واتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على رابط البلاك بورد الخاص بجامعة الملك فيصل. ثم أدخل اسم المستخدم في المساحة المخصصة لذلك. أدخل كلمة المرور. انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل دخول الطالب إلى النظام الرقمي خدمات طلاب جامعة الملك فيصل

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى النظام الرقمي لخدمات التعلم والمعرفة ليتمكن من الوصول والاستمتاع بخدمات التعلم والمعرفة باتباع الخطوات التالية

ادخل على الرابط المتاح للنظام الرقمي لخدمات التعلم والمعرفة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم أو رقم الجامعة الخاص بك في المساحة المخصصة لذلك.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم، ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ما هي شروط القبول في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أن تكون والدته سعودية

يجب أن يكون لدى الطالب المهارة والمعرفة للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، وإذا كانت دراسته خارج المملكة، فيجب عليه معادلة الشهادة.

يشترط في الطالب أن يكون إجماليه 70٪ على الأقل في المدرسة الثانوية.

ألا يكون الطالب قد تعرض لفصل تأديبي من إحدى جامعات المملكة.

يجب على الطالب تقديم بيان موافقة من جهة العمل إذا كان الطالب يعمل في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

ألا يكون الطالب قد سبق إدانته في قضايا جنائية.

يجب ألا يكون الطالب قد التحق بجامعة الملك فيصل سابقًا.

ملخص المقال

الخدمات الطلابية التي تقدمها جامعة فيصل وهي تعليم عن بعد. نظام البلاك بورد الذي تقدمه الجامعة وهو نظام يتم من خلاله متابعة الطلاب. الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة هذه الخدمات تقدمها الجامعة من أجل تحسين العملية التعليمية.

تعتبر جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية واحدة من اشهر وافضل المؤسسات الفريدة من نوعها في علم التعليم بالمملكة، لا سيما وهي توفر مستوى ثقافي وتعليمي وإداري فريد من نوعه للفئات المنتسبة إليها من الإداريين و الهيكل التعليمي والطلبة، وهي من الجامعات الحيوية التي تساعد على إثراء المعرفة المستقبلية في المملكة العربية السعودية.