جامعة الملك فيصل تحدد موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية

وحددت جامعة الملك فيصل موعد بدء الاختبار التحريري للمتقدمين لكليات الصحة (الطب، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان، والعلوم الطبية التطبيقية) يوم الاثنين المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ستعلن الجامعة نتائج الدفعة الأولى من القبول “العادي” لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1444-1444 هـ في السابع عشر من شهر محرم القادم.

الالتحاق بجامعة الملك فيصل

أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن خالد العبدلي، أن بوابة القبول شهدت خلال الفترة من 25-28 ذي الحجة عددًا كبيرًا من المتقدمين والمتقدمين يبلغون أكثر. من 63504. التطبيقات الإلكترونية الناجحة، بما في ذلك 1022 طالبًا وطالبة حصلوا على معدل كامل بنسبة 100٪، و 8513 طالبًا وطالبة بمعدل مرجح أكثر من 95٪، و 22،868 طالبًا وطالبة تجاوزوا 90٪، حصلوا أيضًا على أكثر من 1100 طلب لبرامج الدبلوم المخصصة للباحثين عن عمل والعاملين، مع استمرار التقديم لهذه الفئة حتى الأحد المقبل.

الامتحانات الكتابية في كليات الصحة.

وأكد أنه سيتم إرسال رسالة تنبيه نصية للمتقدمين للامتحانات التحريرية في الكليات الصحية حتى يتمكنوا من دخول البوابة والاطلاع على الموعد المحدد، وأشار إلى أن الجامعة وفرت عبر قنواتها الرقمية المتعددة الإجابات على استفسارات الجهات المختصة. المتقدمون وكل الدعم الفني لجميع المتقدمين للخدمة، مما أتاح للجميع تقديم طلباتهم بكل سهولة ومرونة، وقاموا بإجراء مكالمة لة دليل القبول والجدول المعلن، ومتابعة الطلب إلى من خلال البوابة الإلكترونية. والرسائل النصية وكذلك الإعلانات. من الموقع والحساب الرسمي للجامعة.