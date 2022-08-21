جامعة الملك فيصل تعلن نتائج القبول للعام الجامعي 1444- 1444هـ

أعلنت جامعة الملك فيصل عن الدفعة الثانية والأخيرة لقبول المتقدمين من الذكور والإناث على مستويي البكالوريوس والدبلوم (العادي) للعام الدراسي 1444-1444 هـ.

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبد العالي، إلى أن الجامعة قبلت 10587 متقدم في الدفعة الأولى، منهم 7786 مؤكد القبول، في حين بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثانية 10922، مبينا أن بلغ العدد الإجمالي لمن أتيحت لهم الفرصة لتأكيد القبول خلال مرحلتي القبول 13.723، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 2801.

إعلان نتائج القبول

وأشار إلى أنه تم الرد على قرار مجلس شؤون الجامعات بزيادة القبول في مجموعة من التخصصات وتخفيضها في تخصصات معينة، حسب الطاقة الاستيعابية، وبما يحفظ جودة العملية التعليمية في البرامج. أ.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القبول واستكمال الإجراءات لجميع المقبولين، وحضور المقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للمقبولين في الكليات الصحية وكلية الطب البيطري، والالتزام بتسليم المستندات إلى أ من السعوديين. مكاتب البريد (السبلس) كما هو مبين في بطاقة القبول وفي موعد أقصاه الاثنين 24 محرم 1444 هـ، في إشارة إلى الطلاب الحاصلين على جامعتين في نفس الوقت، يجب عليهم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ثم تأكيد قبولهم في جامعة الملك فيصل.