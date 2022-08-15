جامعة الملك فيصل تعلن نتائج القبول

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج قبول الدفعة الأولى في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (العادي) عبر بوابة القبول الإلكتروني، وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدلي أن الجامعة حققت الرغبة الأولى 24.26٪ من المتقدمين، كما حققت الجامعة الرغبة الثانية 24.11٪ للمتقدمين من الذكور والإناث، من خلال المقارنة بينهم إلكترونيًا، وحسب الأرقام التي يحددها مجلس الجامعة لكل جامعة. كليات وكذلك حسب النسبة المرجحة والرغبات التي يتم اختيارها بالتسلسل، حيث أن النظام يعطي أفضل ما سبق (وهي الرغبة الأولى) وحتى من الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة).

تأكيد القبول بجامعة الملك فيصل

ولفت إلى ضرورة إدخال من تم قبولهم من خلال حساب طلب القبول، والضغط على زر أيقونة الموافقة لتأكيد القبول الإلكتروني. لاستكمال إجراءات قبولك، حيث أن الانتهاء من تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأربعاء القادم الموافق 19-1444 هـ الساعة الثانية عشر صباحًا، لذلك في حالة عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة، فإن القبول سيتم إلغاء الطلب نهائيًا، مع الإشارة إلى أن الطلاب بحاجة إلى تأكيد من تم قبولهم برغبة ليست المفضلة لديهم، في حالة رغبتهم في الاستمرار أو التنافس على ترقية القبول لرغبة أخرى مع القرعة اللاحقة.، في حال بقاء الشواغر، وحتى لا يتم استبعادهم نهائياً من القبول في الجامعة.

كليات الصحة والطب البيطري

وأشار إلى أن المقبولين في المدارس الصحية والبيطرية سيكونون مرشحين للقبول من حيث المبدأ حتى يجتازوا المقابلة الشخصية والفحص الطبي، وفي حال عدم اجتيازهم أو اجتياز أي منهم أو عدم نجاحهم. الحضور، أو بمجرد انتهاء الوقت المحدد لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، ستختار الجامعة مدرسة أخرى غير صحية لمقدم الطلب دون الرجوع إليه. مبيناً أن المقابلات الشخصية والفحص الطبي سيبدأان يوم السبت 1-22-1444 هـ، وسيتم عرض المواعيد المحددة للمقبولين في هذه المدارس من خلال الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.