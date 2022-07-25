جامعة الملك فيصل تُعلن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، عن افتتاح بوابة القبول الإلكتروني لمراحل البكالوريوس والدبلوم (العادي) للعام الدراسي 1444 هـ / 1444 هـ، والتي ستستمر حتى يوم غد الأربعاء حتى الثانية عشرة ظهراً. الساعة بعد الظهر.

معايير القبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدلي أنه يجب على المتقدمين استكمال اختيار الرغبات حسب ما هو متاح لديهم حسب نسبهم المرجحة وشروط القبول. العمل الذي تجاوز شرط الخمس سنوات للحصول على البكالوريا في برامج الدبلوم “مع نظام الحصص” ؛ يتماشى ذلك مع مبادرة تحويل الكليات التطبيقية من خلال الأيقونة المخصصة على بوابة القبول الإلكترونية.

تعليمات القبول

ودعا الدكتور العبدلي جميع المتقدمين إلى اتباع المواعيد والإجراءات والتعليمات الخاصة بالقبول، والة المستمرة لكافة الإعلانات والأخبار الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.