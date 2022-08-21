جامعة الملك فيصل غدًا آخر موعد لقبول الوثائق عبر سبل

تواصل جامعة الملك فيصل قبول المستندات للطلاب المقبولين في العام الدراسي الجديد عبر البريد السعودي حتى يوم غد الاثنين.

نتائج القبول بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل، أمس، عن قبول الدفعة الثانية والأخيرة للمتقدمين من الذكور والإناث على مستويي البكالوريوس والدبلوم (العادي) للعام الدراسي 1444-1444 هـ، حيث تم الإعلان عن إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعة الأولى والثانية. بلغ عدد المتقدمين للجامعة 10922 متقدمًا، قبلت الجامعة 10،587 متقدمًا في الدفعة الأولى، منهم 7،786 متقدمًا مؤكدًا القبول، في حين بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثانية 10،922، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الذين أكدوا قبولهم خلال مرحلتي القبول بلغ إلى 13.723 بينما بلغ عدد الذين لم يتم تأكيدهم 2801 وذلك حسب الطاقة الاستيعابية وبما يحافظ على جودة العملية التعليمية في البرامج.

استكمال الإجراءات لجميع المقبولين

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القبول واستكمال الإجراءات لجميع المقبولين، وحضور المقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للمقبولين في الكليات الصحية وكلية الطب البيطري، والالتزام بتسليم المستندات لأحد السعوديين. مكاتب البريد (السبلس) كما هو مذكور في بطاقة القبول وفي موعد أقصاه الاثنين 24 محرم 1444 هـ، مع ملاحظة أنه على الطلاب المقبولين في جامعتين في نفس الوقت إلغاء تأكيد القبول بالجامعة الأخرى، ثم تأكيد قبولهم في جامعة الملك. جامعة فيصل.