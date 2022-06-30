جامعة بيشة تعلن موعد القبول والتسجيل

أعلنت جامعة بيشة، ممثلة بعميد القبول والتسجيل، اليوم، مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة والخريجات ​​للعام الدراسي 1444 هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

تاريخ التسجيل والقبول

أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي، أن بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات سيفتح يوم الأحد الموافق 25/12/1444 هـ، فيما يغلق الباب يوم الاثنين 3/1/1444 هـ. مبينا أن الترشيح سيكون على مرحلتين. يبدأ إعلان العطاء المبدئي للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 1444/06/1 هـ، فيما يبدأ إعلان العطاء الأولي للمرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 1444/09/1 هـ.

شروط القبول بجامعة بيشة

تشمل شروط القبول أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويأخذ اختبار القدرات والإنجاز الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وأن عدم طرد المتقدم من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية. يشترط أيضًا للقبول في الكليات الصحية أن يتخرج الطالب من نفس سنة القبول. يمكن ة جميع إجراءات القبول إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية في الرابط التالي.