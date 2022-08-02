جامعة تبوك القبول والتسجيل 1444 انتساب ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على تخصصات جامعة التي يودون الالتحاق بها والشروط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي أثارت الإهتمام لدى الكثير من الطلاب ، ومن تلك الجامعات التي تم التسائل عنها وعن التخصصات التي تحتويها جامعة تبوك ونسب القبول 1444 ، تابعوا معنا .

عن جامعة تبوك

تأسست جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية عام 2006 على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. أصبحت الجامعة الآن واحدة من أكبر وأعرق الجامعات الحكومية في المملكة، حيث تضم العديد من البرامج التعليمية والأنظمة والخطط التي تتماشى بشكل وثيق مع رؤية المملكة 2030، ومنها يوجد بالجامعة عدد من الكليات والأكاديمية والأكاديمية التخصصات المهنية، وكذلك النسبة المئوية ومعايير القبول لكل كلية.

القبول والتسجيل بجامعة تبوك 1444 الانتساب

تتميز جامعة تبوك بتوفر نظام انتساب للطلاب والطالبات في إحدى الكليات والتخصصات، حيث يمكن للطالب التسجيل في أحد التخصصات عن بعد دون الالتزام بحضور مواعيد المحاضرات، حيث يعتمد ذلك على التعلم الإلكتروني. وفق شروط وضوابط محددة تحددها عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك.

شروط القبول بجامعة تبوك 1444

للانضمام إلى نظام الانتساب بجامعة تبوك، يجب التقيد بالشروط التالية

أن تكون المتقدم سعودية الجنسية أو أن تكون الأم سعودية الجنسية والأصل.

إحضار مستند لاعتماد الدراسة من صاحب العمل في حالة الموظف.

يشترط التخرج من الثانوية العامة والحصول على شهادة من مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو ما يعادلها.

ألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 60٪ كحد أدنى.

إجراء اختبار القدرات والإنجاز والحصول على معدل القبول.

كيفية التسجيل في جامعة تبوك 1444

يتم التسجيل في كليات وبرامج جامعة تبوك من خلال الخطوات التالية

تصفح الموقع الرسمي لجامعة تبوك مباشرة.

انقر فوق الخيار الأكاديمي.

اختر علامة التبويب “إرسال طلب جديد”.

أدخل بشكل صحيح جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع.

قم بتعبئة جميع متطلبات مقدم الطلب حسب الأولوية.

اختيار المرشحين عن طريق المفاضلة بين المتقدمين حسب نسبة الثانوية العامة وترتيب الرغبات.

تعرف على نتيجة القبول من خلال متابعة بوابة الجامعة على الإنترنت.

كم تبلغ رسوم التسجيل في جامعة تبوك

رسوم الالتحاق ببرامج الانتساب للطلاب والطالبات بجامعة تبوك هي 2000 ريال سعودي لكل فصل دراسي داخل الجامعة مع مراعاة التسجيل والقبول في البرامج ونظام الانتساب دائما خلال الفصل الدراسي الأول بالجامعة. جامعة تبوك.

اختصاصات جامعة تبوك لطلاب الانتساب 1444

حددت جامعة تبوك برامج الانتساب للطلاب على النحو التالي

متخصصون في اللغات والترجمة وجميع الأقسام الفرعية.

تخصص في الدراسات الإسلامية.

تخصص تسويق.

تخصص اللغة العربية.

متخصص في مجال الإدارة العامة.

الرابط الرسمي لجامعة تبوك

يمكن للطلاب والطالبات الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لجامعة تبوك “” ومخاطبة أهم برامج وتخصصات وكليات الجامعة المختلفة، مع إمكانية معرفة شروط القبول وآلية التسجيل والعديد من الخدمات المختلفة. والتعليمات.

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