جامعة جازان السبت المقبل آخر موعد لتأكيد القبول النهائي

أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي للقبول للعام الدراسي 1444 هـ.

كما حثت الجامعة الطلاب المحتملين على استكمال إجراءات تأكيد القبول على وجه السرعة خلال الفترة الزمنية المحددة المنتهية يوم السبت 8/1/144، مشيرة إلى أن عدم تأكيد القبول يعني أن الطالب قد تخلى عن قبولك في الجامعة. يسمح للجامعة بالتشاور والتأكيد من خلال نهاية لهذه الغاية.

جدول القبول بجامعة جازان

بدأت جامعة جازان في 24 يوليو الجاري استقبال طلبات التسجيل لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي القادم 1444 هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم عبر موقع كلية جامعة جازان.

معايير التمايز

وبينت أنه سيتم احتساب النسبة المئوية المؤهلة للسباقات وفق الآتي (30٪ CGPA، 30٪ اختبار كفاءة عام، 40٪ اختبار تحصيل)، وسيتم احتساب النسبة المرجحة وفق المعادلة (40٪ CGPA، 60) ٪ اختبار القدرات)، مبينًا أن نتائج اختبارات القدرات والتحصيل للمتقدمين سيتم احتسابها تلقائيًا عبر موقع الجامعة لمن تقدموا للقبول في الجامعة دون الحاجة إلى ة عميد القبول والتسجيل حتى تاريخ الإغلاق. من بوابة القبول الإلكترونية، ولن يتم النظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.