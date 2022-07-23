جامعة حائل القبول والتسجيل الإلكتروني للعام الجامعي 1444

القبول والتسجيل بجامعة جرانيزو، حيث أصدرت جامعة جرانيزو عبر منصتها الإلكترونية دليل القبول والتسجيل فِيْ العام الدراسي الجديد 1444 هـ والذي يتضمن تواريخ وشُروطْ القبول وتحديد التخصصات المتاحة لمرحَلْتي البكالوريوس والدبلوم. فِيْ الكلية التطبيقية، وتم تحديد فترة تحديد التسجيل بناءً على قرارات خاصة فِيْ مجلس شؤون الجامعة، وفقًا لعدد التخصصات التي يتطلبها السوق وسيتم فتح التسجيل حتى نتمكن من قبول خريجي المرحَلْة الثانوية الذين لديهم الرغبة فِيْ الالتحاق بدرجات البكالوريوس وكذلك الدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم وسنوفر لهم رَابِطْ القبول والتسجيل بالجامعة فِيْ حائل.

القبول والتسجيل بجامعة حائل

تم تمديد القبول والتسجيل بجامعة حائل حتى الخميس 29 ذو الحجة بشرط أن يتم التسجيل من خلال الرَابِطْ التالي جامعة حائلوأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 5 محرم 1444 هـ، وهُو آخر مَوعِد لتأكيد طلب الالتحاق بالجامعة. من خلال صفحة الويب التي تظهر لجميع الطلاب، وسيتم إلغاء من لم يؤكد قبوله وسيتم قبول من تم تسجيله فِيْ قائمة الحجز فِيْ الجامعة.

تاريخ القبول بجامعة حائل

تم تحديد مواعيد القبول من قبل جامعة حائل بناءً على التفاصيل التالية لجميع الطلاب والطالبات فِيْ المملكة

وسيتم العمل على فتح باب القبول الالكتروني يوم الاحد الموافق 12-25-1443 / 7-24-2022.

حددت الجامعة مَوعِدًا خاصًا لإغلاق التسجيل فِيْ بوابة القبول الإلكتروني، والذي يجب أن يكون يوم الخميس الموافق 29/12/1443/7/28/2222.

تنشر الجامعة نتائج القبول الجامعي لجميع الطلاب يوم الأربعاء 5-1-1444 / 3-8-2022.

آخر مَوعِد لتأكيد القبول هُو السبت 8/1/1444/6/8/2022.

السنة التحضيرية بجامعة حائل

ألغت جامعة حائل السنة التحضيرية من برنامجها اعتبارًا من العام المقبل، وسيكون القبول مباشرًا لجميع التخصصات المتاحة، مع إعطاء الأفضلية لجميع الطلاب بناءً على النسبة المرجحة ورغباتهم.