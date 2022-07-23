جامعة حائل تبدأ القبول الإلكتروني غدًا

أعلنت جامعة حائل، السبت، عن دليل القبول للعام الدراسي 1444 هـ والمتضمن مواعيد وشروط القبول والتخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالكلية التطبيقية، بناءً على قرارات مجلس شؤون الجامعة. للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
مواعيد القبول بجامعة حائل
كانت مواعيد القبول كالتالي
- فتح باب القبول الإلكتروني الأحد 1444-12-25 / 7-24-2022
- اغلاق بوابة القبول الالكتروني الخميس 12-29-1444 / 28-7-2022
- إعلان نتائج القبول الجامعي الأربعاء 1444-1-5 / 3-8-2022
- آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت 8-1-1444 / 6-8-2022
فتح القبول السنوي
وبناءً على دليل القبول، ستبدأ جامعة حائل، غدًا الأحد، فتح باب التسجيل لقبول خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بدرجات البكالوريوس والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، و يستمر التسجيل. حتى الخميس 29 ذو الحجة.
وأشار مكتب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى أنه سيتم الإعلان عن الطلاب المقبولين بالجامعة يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هـ. سيتم إرسال الرسائل النصية القصيرة للطلاب والطالبات، بينما تم تحديد يوم السبت 8 محرم 1444 هـ آخر موعد لتأكيد طلب القبول في الجامعة عبر الموقع الإلكتروني.