جامعة حائل تبدأ القبول الإلكتروني غدًا

أعلنت جامعة حائل، السبت، عن دليل القبول للعام الدراسي 1444 هـ والمتضمن مواعيد وشروط القبول والتخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالكلية التطبيقية، بناءً على قرارات مجلس شؤون الجامعة. للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

مواعيد القبول بجامعة حائل

كانت مواعيد القبول كالتالي

فتح باب القبول الإلكتروني الأحد 1444-12-25 / 7-24-2022

اغلاق بوابة القبول الالكتروني الخميس 12-29-1444 / 28-7-2022

إعلان نتائج القبول الجامعي الأربعاء 1444-1-5 / 3-8-2022

آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت 8-1-1444 / 6-8-2022

فتح القبول السنوي

وبناءً على دليل القبول، ستبدأ جامعة حائل، غدًا الأحد، فتح باب التسجيل لقبول خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بدرجات البكالوريوس والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، و يستمر التسجيل. حتى الخميس 29 ذو الحجة.

وأشار مكتب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى أنه سيتم الإعلان عن الطلاب المقبولين بالجامعة يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هـ. سيتم إرسال الرسائل النصية القصيرة للطلاب والطالبات، بينما تم تحديد يوم السبت 8 محرم 1444 هـ آخر موعد لتأكيد طلب القبول في الجامعة عبر الموقع الإلكتروني.