جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام المقبل 1444هـ

أعلنت جامعة حائل، أمس الأربعاء، قبول 10،325 من خريجي الثانوية العامة للدراسة فيها العام المقبل.

قال عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل إنه تم الانتهاء من طاقة البرامج الأكاديمية المطورة حديثاً في الدبلوم والبكالوريوس.

استفسارات القبول بجامعة حائل

أشارت جامعة جرانيزو إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

أفادت عمادة القبول بجامعة حائل أنه تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي، بعد زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 35٪، وكان أقل معدل قبول للطالبات 76٪، وللطلبة 76٪ كذلك، و 5000 ذكر. وتم قبول الطالبات في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية، بزيادة قدرها 50٪ عن السعة، بينما تم قبول 2000 طالب في تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة واللغة الإنجليزية لتقليل السعة لكل عام بنسبة 50٪، حسب ما أقرته الجامعة. مجلس شؤون الجامعة.

مقاعد لبرامج محددة في جامعة حائل

وأشار إلى أن أماكن برنامج الجودة بالكلية التطبيقية بفرع الجامعة قد اكتملت بنسبة 100٪.

ترأس مدير الجامعة الدكتور راشد بن مصلط الشريف عمادة القبول والتسجيل ممثلة بالدكتور عبد الله جمعان الزهراني، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني ممثلة بالدكتور خالد. عبدالعزيز العتيبي للإعداد والتحضير. استقبال تسجيل الطلاب في الجامعة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ومتابعة بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة على مدار 24 ساعة ؛ من أجل تسهيل عملية التسجيل للطلاب الجدد.

إلغاء السنة التحضيرية

وفي سياق متصل، ألغت جامعة حائل السنة التحضيرية لبرنامجها اعتبارًا من العام المقبل، وحولت المسار الصحي التحضيري إلى مسار صحي تمهيدي، وسيكون القبول مباشرة في التخصصات الموجودة، وسيكون التمايز بين الطلاب على أساس الموزون. النسبة المئوية والرغبات.

اشترطت كليات الهندسة والحاسوب والتخصصات الصحية سنة تحضيرية ضمن خطتها الدراسية، يأخذ فيها الطالب دورات تحضيرية عامة قبل دخول التخصص المطلوب.