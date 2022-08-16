جامعة حائل تفتح بوابة القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين

أعلنت جامعة حائل عن افتتاح بوابة القبول للبعثات الداخلية للطلبة غير السعوديين لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 1444 هـ، وتستمر حتى 8/20/2022 م.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون إلكترونيًا عبر موقع الجامعة الإلكتروني، مشيرة إلى أنه سيطبق على المبتعثين الداخليين ما ينطبق على الطلاب السعوديين من الذكور والإناث في شروط القبول.

متطلبات القبول

يجب أن تكون مقيمًا بشكل منتظم في المملكة، وتكون الإقامة صالحة لمدة تزيد عن 4 أشهر عند تقديم الطلب.

وأضافت العمادة أنه يشترط للقبول الحصول على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها، وأنه لم يمض أكثر من عامين على الحصول عليها، وعلى درجة من المهارة والإنجاز، وأن يتقن شهادة البكالوريوس. اللغة العربية محادثة وكتابة، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة، وألا يكون حاصلاً على منحة داخلية في إحدى الجامعات السعودية.