جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الإلحاقية

أعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، نتائج الدفعة الإضافية للطلبة المرشحين للقبول للعام الدراسي 1444 هـ.

أكمل إجراءات القبول

ودعت الجامعة المرشحين إلى القيام بإجراءات القبول قبل الساعة السادسة من ظهر اليوم الاثنين، متمنية لهم التوفيق والسداد تتويجاً لمسيرتهم الأكاديمية.

القبول في الدفعة الأولى

وكانت جامعة حفر الباطن أعلنت في وقت سابق عن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى للعام الدراسي 1444 هـ.

دعت الجامعة المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات تأكيد القبول إلكترونيًا عبر أيقونة حالة الطلب عبر بوابة القبول على الموقع الرسمي للجامعة.

وأكد أن عدم تأكيد القبول الإلكتروني خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي للقبول، وترك المرشح والمرشح المتسابق خارج الدفعة التالية.