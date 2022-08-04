جامعة شقراء تعلن موعد تأكيد القبول

أعلنت جامعة شقراء عن تاريخ تأكيد القبول، مؤكدة أن عملية التأكيد ستستمر حتى ظهر الأحد المقبل.

وأعلنت الجامعة نتائج القبول النهائية للمرشحين على البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والمرشحين على بوابة جامعة شقراء لقبول الطالبات اليوم الخميس. تبدأ فترة تأكيد القبول حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد 9-1-1444 هـ “.

نتائج القبول الموحدة

و قبل؛ أكدت لجنة القبول الموحدة للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتأكيد الرغبات النهائية. يعلن اليوم الخميس عن نتائج القبول النهائية للطلبة والطالبات المتقدمين للقبول في العام الدراسي 1444 هـ عبر البوابتين. وأوضح أن موعد تأكيد القبول عبر البوابتين هو 12 ظهراً الأحد المقبل 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م.

الكليات المدرجة في نتائج القبول

تضم بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) وكليات تقنية في المنطقة من الرياض.

بينما تضم ​​بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

تأكيد القبول بجامعة طيبة

يشار إلى أن جامعة طيبة أعلنت نتائج الاختيار الأول للمرشحين للقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعة. حددت الجامعة يوم السبت 8 محرم 1444 هـ نهاية فترة تأكيد القبول بالجامعة.

يمكن أن تتم إجراءات القبول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بعميد القبول والتسجيل بالجامعة، ثم اختيار الخدمات لتنفيذ إجراءات القبول، ثم الضغط على رابط تأكيد القبول مبدئي.