جامعة طيبة إلغاء السنة التحضيرية وتطبيق الفصول الثلاثة

قال وكيل جامعة طيبة للقبول والتسجيل الدكتور نايف العمري، إن العام الدراسي المقبل سيشهد العديد من التغييرات، ليس فقط على المستوى الجامعي، ولكن أيضًا على مستوى التعليم الجامعي في المملكة، على ضوء التغيير في نظام الثلاثة فصول الدراسية والذي يتطلب تعديلات مختلفة في الخطط والبرامج وما إلى ذلك.

فيديو | وكيل الكلية للقبول والتسجيل بجامعة طيبة د. نايف العمري العملية التعليمية العام المقبل ستشهد عدة تغييرات منها نظام القبول المباشر وإلغاء السنة التحضيرية والانتقال إلى ثلاثة فصول دراسية. #day_news#الإخبارية pic.twitter.com/moIAfjw2jH

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 20 يوليو 2022

وأضاف خلال مداخلته على قناة الإخبارية ستكون هناك برامج جديدة ونظام قبول جديد في جامعة طيبة .. لأول مرة يتم تطبيق نظام القبول المباشر في جميع التخصصات وبالتالي سيكون هناك العديد من التغييرات الجذرية في أنظمة القبول بالجامعة “.

وتابع “ابتداء من العام المقبل ستلغى السنة التحضيرية وسيكون القبول مباشرة في التخصصات الموجودة وستكون المقارنة بين الطلاب على أساس النسبة المرجحة والرغبات”.

ويطالب الشورى التعليم بإعادة النظر في نظام الثلاثة فصول

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى صوت بالأغلبية لصالح الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم عن السنة المالية الحالية، ووافق على ة الطلب. من الأكاديميين الثلاثة. نظام الفصل الدراسي “نظام الثلاث سنوات” للجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، وبما يتماشى مع استقلالية الجامعات. وفقًا لنظامهم

نظام الثلاثة فصول الدراسية في الجامعات

كما دعا المجلس في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة التربية والتعليم إلى تقييم نظام الثلاث سنوات في المدارس وسحبها إذا لزم الأمر، داعياً إلى تسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم.، والتدريب الإلكتروني، والتعليم عن بعد والتعليم المشترك، على غرار البرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات المختصة.

ووافق على توصية لدعم الوزارة في استقطاب بنود اقتصادية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن خلق البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.