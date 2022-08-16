جامعة طيبة ترفع عدد مقاعد القبول

أعلن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني عن زيادة عدد فرص القبول في الجامعة والفروع في المحافظات في عدد من التخصصات النوعية وتعزيز قبول من تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى.

جامعة طيبة تستقبل الدفعة الثانية

من ناحية أخرى، أعلنت الجامعة عن قبول الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعة بالمدينة المنورة وفروعها بالمحافظات، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هـ.

وقال عميد جامعة طيبة للقبول والتسجيل الدكتور رياض اللهيبي، إن قبول الدفعة الثانية إلكترونياً وتعزيز قبول من تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة التي أكدت على ذلك. تنفيذ الخطط والآليات المعتمدة لقبول المتقدمين للترشح بالجامعة من الذكور والإناث للعام الدراسي 1444 هـ حسب الشواغر بما يضمن رفع نسبة الشفافية والعدالة في القبول.

زيادة عدد الأماكن في التخصصات النوعية

وأشار اللهيبي إلى أن توجيهات معالي مدير الجامعة أدت إلى زيادة عدد الأماكن في التخصصات النوعية والتي تمثلت في كليات الصحة والهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والتطبيقية وذلك بهدف زيادة فرصة للرجال والنساء. قبول الطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعة.

وأضاف اللهيبي أن آليات وإجراءات القبول بالجامعة تتم إلكترونيا ولا تتطلب حضور المتقدمين للجامعة، ويأتي قبول الدفعة الثانية مباشرة دون الحاجة لتأكيد القبول وفق ترتيب الرغبات أنه تم تأكيدها من قبل المتقدمين، وأن العمادة تتيح لجميع المتقدمين الفرصة لتقديم طلب للإفراج من الجامعة. وتمنى لأبنائه وبناته المقبولين استمرار النجاح.