جامعة طيبة تعلن القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء القبول الإلكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل في 103 تخصص في كليات الجامعة الصحية والهندسية والتطبيقية والإنسانية.

آلية القبول بالجامعة

وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستكون من خلال “قبول مرن” ومباشر للتخصص، ويتضمن مراحل الاختيار الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين، وترقية قبول الطلاب المقبولين حسب الوظائف الشاغرة. الوظائف الشاغرة وحصر الشواغر التي تؤكد القبول والمنافسة مرة أخرى، وإمكانية تعديل الرغبات في التخصصات المطروحة في جميع فروع الجامعة، وإجراء اختيار ثانٍ فقط للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم.

شروط ومعايير القبول

دعت الجامعة المتقدمين لة شروط ومعايير القبول من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة.