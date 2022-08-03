جامعة طيبة تعلن نتائج القبول للفرز الأول

أعلنت جامعة طيبة نتائج الاختيار الأول للمرشحين للقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعة. حددت الجامعة يوم السبت 8 محرم 1444 هـ نهاية فترة تأكيد القبول بالجامعة.

تأكيد القبول بجامعة طيبة

يمكن أن تتم إجراءات القبول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بعميد القبول والتسجيل بالجامعة، ثم اختيار الخدمات لتنفيذ إجراءات القبول، ثم الضغط على رابط تأكيد القبول مبدئي.

إلغاء السنة التحضيرية

وفي وقت سابق، قال وكيل الجامعة للقبول والتسجيل الدكتور نايف العمري، إن العام الدراسي المقبل سيشهد عدة تغييرات ليس فقط على المستوى الجامعي، بل على مستوى التعليم الجامعي في المملكة، قبل التغيير إلى نظام الثلاثة فصول الدراسية، مما يتطلب عدة تعديلات على الخطط والبرامج، إلخ. الذي – التي.

وأضاف خلال مداخلته على قناة الإخبارية ستكون هناك برامج جديدة ونظام قبول جديد في جامعة طيبة .. لأول مرة يتم تطبيق نظام القبول المباشر في جميع التخصصات وبالتالي سيكون هناك العديد من التغييرات الجذرية في أنظمة القبول بالجامعة “.

وتابع “ابتداء من العام المقبل ستلغى السنة التحضيرية وسيكون القبول مباشرة في التخصصات الموجودة وستكون المقارنة بين الطلاب على أساس النسبة المرجحة والرغبات”.