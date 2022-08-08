جامعة نجران تحدد فترة التسجيل ببرامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين

حدد عميد شؤون الطلاب بجامعة نجران الفترة من 22 إلى 16 محرم 1444 هـ موعدا للتسجيل في برامج الابتعاث الداخلي والخارجي لغير السعوديين من الجنسين، من خلال الرابط https // edugate. nu.edu. سا / نو / الحرف الأول.

أوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب للابتعاث الدكتور علي أبو دهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تشمل ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة لدرجة البكالوريوس، و ألا يكون الطالب حاصلاً على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة، وشهادة الشهادات ووثائق الهوية من الجهات المختصة، وعدم فصله من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة، بالإضافة إلى حيازته جواز سفر ساري المفعول في سنة واحدة على الأقل، على أن يتقن المتقدم – ما عدا العربية – اللغة العربية تحدثا وكتابة مع إرفاق الأدلة، ويجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية عن طريق الاتصال المرئي، حيث يحق له التقديم في جميع التخصصات ما عدا الصحية.

برامج المنح الداخلية والخارجية

وأشار إلى ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة الثانوية ونسخة من ترجمة الشهادة إلى اللغة العربية (في حال كانت بلغة غير العربية) ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية. مدة السفر لا تقل عن واحد. عام، ويتم تعبئة استمارة طلب الطالب إلكترونيًا باستخدام الكمبيوتر، وفقًا لبيانات ولغة جواز السفر وملحقه، وصورة شخصية حديثة.

وأشار إلى أن شروط المنح الداخلية تشمل تصريح إقامة ساري المفعول، وأن لا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة “للرجال” و 30 سنة “للنساء”، وأن لا يزيد عن 5 سنوات من تاريخ الإصدار. من شهادة الثانوية العامة، وأن الطالب قد بلغ النسبة المرجحة 90٪ فما فوق، وأنه سيحصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق صورة من الطالب. الاقامة ونسخة من الشهادة الثانوية اضافة الى تعبئة استمارة طلب الطالب الكترونيا “باستخدام الحاسوب” حسب بيانات الاقامة ومرفقها وصورة شخصية حديثة.