جامعة نجران تعلن نتائج القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة نجران اليوم نتائج القبول الرئيسية للعام الدراسي القادم 1444 هـ للمتقدمين والمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم. – تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً حتى نهاية يوم السبت المقبل ؛ لتجنب إلغاء القبول.

جدول القبول بجامعة نجران

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للقبول في الجامعة استمرت أسبوعًا، مصحوبة بمعرض أقامته العمادة في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة. ولتسهيل عملية القبول للمتقدمين وتقديم التوجيه والإرشاد، أشار إلى أنه تمت معالجة 6540 طلبًا من خلال خدمة استشارات القبول.

القبول في البرامج الصحية والهندسية.

وأكد العمري أن الجامعة ضاعفت قبولها في برامج الصحة والهندسة وعلوم الحاسب من خلال المسار التحضيري العام لهذه التخصصات، إضافة إلى مضاعفة القبول في برامج كلية الأعمال والإدارة التطبيقية، وخفضت القبول بواقعها. لا تقل عن 50٪ في البرامج غير المتوافقة مع سوق العمل، وأشار إلى أن الجامعة طورت 11 برنامجا في الكلية التطبيقية ستة منها في نجران وخمسة في محافظة شرورة وهي البرمجة وقواعد البيانات وأمن المعلومات، ستكون أنظمة المعلومات، وكذلك الدعم الفني والمحاسبة والتسويق التطبيقي، وكذلك قبول إدارة الأعمال متاحًا للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” لفصلين دراسيين، وفقًا للشواغر المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين المقبل، و سيستمر حتى 16 من نفس الشهر، حسب الوظائف الشاغرة.