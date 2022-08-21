جامعة نورة تعلن استقبال طلبات التأجيل للفصل الدراسي الأول

أعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن استلام طلبات التأجيل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444 هـ.

وأشار إلى أن بدء طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول سيكون في 24 أغسطس 2022 م وتنتهي في 8 سبتمبر 2022 م.

ضوابط التأجيل

1. يؤجل الطالب دراسته خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بداية الفصل الدراسي كما هو معلن في التقويم الجامعي. 2. لا تحسب فصول التأجيل ضمن فترة التخرج النظامية 3. للطالب الحق في تأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول غير متتالية (كحد أقصى). خلال دراستها الجامعية على مستوى البكالوريا وفصل دراسي واحد في مرحلة الدبلوم 4. لا يحق للطالبة الجديدة تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الذي تم قبولها 5. الرابط متاح لطلاب كلية المجتمع والمستوى الثاني في كلية اللغات والترجمة 6. توقف المكافأة إذا تم تأجيل الفصل الدراسي 7. مكافأة الفصل الصيفي للدراسة المؤجلة تتوقف عند الفصل الدراسي الثاني وتُدفع للنساء المسجلات في الفصل الصيفي.

خطوات طلب التأجيل

وأشار إلى أن خطوات تقديم طلب التأجيل من خلال الخدمة الذاتية ؛ هي

1 سجل الدخول إلى النظام الأكاديمي.

2 حدد رمز قائمة الخدمات للوصول إلى الخدمات.

3 اختر رمز طلب الخدمة.

4 اختر الإجراءات الأكاديمية من رمز الفئة.

5 اختر تأجيل الفصل الدراسي أو الاعتذار من أيقونة الخدمة.

6 اختر رمز التتبع.

7 اختر النمط من أيقونة النمط.

8 اختر حفظ.

9 تظهر صفحة ملخص الطلب، لتأكيد الأمر، حدد أيقونة حفظ.

10 تظهر رسالة تأكيد ويتم تحديد أيقونة “موافق” لتأكيد الطلب.

11 تظهر صفحة عرض حالة طلب الخدمة، وقد تم تضمين طلبك في الجدول.

12 لتقديم طلب جديد، اختر أيقونة جديدة في أسفل الجدول.

خطوات لضمان تشغيل التطبيق عبر الخدمة الذاتية

أدخل حالة الطلب من خيار قائمة الخدمة ولاحظ أن حالة الطلب قد تغيرت من تم إرسال الطلب إلى تم قبول الطلب.

كما أوضحت الجامعة أن الخدمة الذاتية لا تشمل الطلاب الجدد في فصل القبول.