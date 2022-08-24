جامعة PNU تعرف حديثات التعيين والعائدات من الابتعاث بالخدمات الجامعية

افتتحت جامعة الأميرة نورة (PNU) لقاء الترحيب بنورا 4، والذي يهدف إلى تعريف الخدمات الجامعية للموظفين التربويين بالتعيينات الأخيرة وإيرادات المنح الدراسية.

منتدى جامعة PNU

تعقد الجامعة هذا الاجتماع سنويًا لأساتذتها المعينين حديثًا وعائدات المنح الدراسية. بهدف تقريبهم من الخدمات التي تقدمها الجامعة دعماً للتعليم والبحث العلمي، وفرصة للمعرفة وتبادل الخبرات.

المجلة السعودية للفنون والتصميم

في السابق، دعت الجمعية العلمية السعودية للفنون والتصميم، التابعة لكلية التصميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الباحثين لتقديم أبحاثهم إلى المجلة السعودية للفنون والتصميم (مجلة علمية محكمة) في نشرتها. طبعة خاصة. بمناسبة يوم التأسيس في مجال الفن والتصميم.

يهدف العرض البحثي إلى التأكيد على أهمية ودور يوم التأسيس في مجالات الفن والتصميم من خلال بحث علمي راجعه النظراء، يستهدف جميع الباحثين والمهتمين في مجالات الفن والتصميم والفن والتصميم محليًا وعالميًا.

يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، من خلال تشجيع الدراسات والبحوث التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية كمحرك رئيسي لبناء اقتصاد المعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن العرض متاح خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 1 ديسمبر 2022 م وحتى تاريخه نهاية لهذه الغاية.