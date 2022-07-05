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جانب من جهود المرور لمتابعة خلو المشاعر من المركبات غير المصرحة

كتب newsaفي آخر تحديث

إصدار المرور السعودي هو جزء من جهود شرطة المرور لضمان خلو الأماكن المقدسة من المركبات غير المصرح بها.

حجز المركبات المخالفة

ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخامس من ذي الحجة باشرت شرطة المرور بأداء مهامها عند مداخل مكة المكرمة للسيطرة ومنع المركبات المخالفة من دخول المدينة المقدسة والأماكن المقدسة، و تطبيق القواعد والتعليمات المتعلقة بها.

استثناءات

وأوضح العميد الشويرخ أن مركبات النقل المصرح بها للحجاج وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لهم بالدخول مستثناة من ذلك.

جزء من جهود العبور لتتبع أن المشاعر خالية من المركبات غير المصرح بها - المواطن

جزء من جهود العبور لتتبع أن المشاعر خالية من المركبات غير المصرح بها - المواطن جزء من جهود العبور لتتبع أن المشاعر خالية من المركبات غير المصرح بها - المواطن

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