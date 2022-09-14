“جانج يعود فِيْ اعتزال الخالدي”.. تطورات تأهِيْل نجم الهلال

أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي، أن إصابة الكوري جانغ هِيْون سو مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال، طبيعية واللاعب جاهز للعودة، بانتظار قرار المدرب.

تعرض هِيْون-سو لإصابة فِيْ عضلة الفخذ أثناء مشاركته فِيْ المباراة الودية بين الهلال ونوتنجهام فورست فِيْ أغسطس الماضي فِيْ نهاية معسكر الهلال فِيْ برمنغهام بالمملكة المتحدة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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وأضاف الروقي، متحدثا لقناة 24 الرياضية، “جانغ لم يكن جاهزا بشكل كامل لمباراة الزمالك فِيْ كأس سوبر لوسيل، وفضل المدرب شطب اللاعب من القائمة، خوفا من تفاقم إصابة اللاعب إذا شارك”.

وتابع، “من المتوقع أن تكون المشاركة الأولى للمدافع جانغ هِيْون سو فِيْ مباراة الهلال ضد القادسية بمهرجان خلوة نواف الخالدي، حيث يفضل دياز أن يستمر جانغ فِيْ فترة الاستعداد، ليكون جاهزا بشكل كامل. لمباراة الدور الخامس ضد التعاون “.

وخضع هِيْون-سو لتدريبات خاصة للتعامل مع الكرة بشكل فردي، كجزء من برنامج إعادة التأهِيْل للتعافِيْ من آثار إصابة الفخذ، لتقليل فرص مشاركته فِيْ مباراة الوحدة.

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ويلعب الهلال مباراة الوحدة، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، الجمعة المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي الروشان، ثم تشهد الدوري استراحة. فِيْ ظل استعدادات الفريق الأول لدخول المعسكر التحضيري فِيْ إسبانيا، قبيل مونديال قطر 2022.

وبعد انتهاء فترة التوقف، يواجه الهلال نظيره التعاون، 2 أكتوبر المقبل، على استاد الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي روشان.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بفارق هدف عَنّْ المتصدر الشباب.

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