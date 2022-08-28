جاهزية ميشيل وموقف سلمان والشهراني من مباراة الهلال والفِيْحاء

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مساء الأحد، استعداداته لمواجهة الفِيْحاء، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

وكان الهلال قد تغلب على نظيره الخليجي بنتيجة 2-0 فِيْ افتتاح مباريات الموسم الجديد لدوري روشان السعودي “2022-2023”.

وبهذه النتيجة يحتل الزعيم المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي بثلاث نقاط وفارق هدف واحد عَنّْ أقرب منافسيه.

شارك لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ مناورة فنية ضد فريق “الهلال 17 عاما”.

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وفِيْ سياق متصل، نقل الحساب الرسمي لنادي الهلال أخبارًا سارة لجمهُوره، بمشاركة النجم البرازيلي مايكل ديلجادو، فِيْ المناورة الفنية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهِيْلي.

من ناحية أخرى أجرى الظهِيْر الأيسر ياسر الشهراني ومدافع كوريا الجنوبية هِيْون سو والمهاجم صالح الشهري ولاعب الوسط عبد الإله المالكي تمارين بدنية متنوعة.

وشارك كابتن الهلال سلمان الفراج فِيْ جزء من المناورة، على اعتبار أن مشاركته فِيْ التدريبات الجماعية ستكون تدريجية.

ومن المقرر أن يعقد فريق الهلال تدريباته الرئيسية بعد ظهر غد، استعدادًا لمواجهة ضيفهم الفِيْحاء.