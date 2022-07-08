جبل الرحمة يضج بأصوات ودعوات الحجاج في مشاهد مهيبة

ضرب جبل الرحمة، اليوم الجمعة، بأصوات وصلوات الحجاج في أماكن مهيبة، في يوم عرفة.

فيديو | في مناظر مهيبة، يهتز جبل الرحمة بأصوات الحجاج وصلواتهم# سلام_آمن#الإخبارية# النشرة التاسعة pic.twitter.com/Wvl8qx0OlU

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

كان ضيوف الرحمن في يوم عرفة متحمسين لتسلق جبل الرحمة، والإخلاص في الدعاء والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس.

وصف جبل الرحمة

من المعروف أن عرفات وعرفات يطلق عليهما نفس الاسم من قبل معظم العلماء، لأن المشعر هو الوحيد من تجارب الحج التي تقع خارج الحرم، وهو سهل مع جبل عرفات يسمى جبل الرحمة، والذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا.، ويمكن الوصول إلى قمته عن طريق (91) درجة، ويتوسطه قطب بطول 4 أمتار، بينما تحيط بعرفات قوس من الجبال وريها وادي أرنا.

يقع جبل الرحمة على الطريق بين مكة والطائف، على بعد حوالي 15 كيلومترًا شرق مكة المكرمة، و 10 كيلومترات من مشعر منى، و 6 كيلومترات من مزدلفة، وتقدر مساحته بـ 10.4 كيلومترات مربعة.

وعرفات جبله الشهير وهو تل صغير يصعد عليه بعض الحجاج يوم توقفهم. إن الوقوف على الجبل ليس من واجبات الحج على وجه الخصوص، لأنه قال صلى الله عليه وسلم