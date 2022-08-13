جبل الشراشف والزهور ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية في مكة

أكد المتحدث باسم مشروع تطوير العشوائيات في مكة، أمجد المغربي، أن تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة سيشمل منطقة جبل الشراشف والزهور.

جاء ذلك، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لمشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة، لقناة الإخبارية، اليوم السبت، مضيفاً أن هناك 46 أسرة سعودية تعيش في حي المسفلة بمنطقة القدوة.

وكانت لجنة الأحياء الفقيرة بجدة أعلنت في وقت سابق، أنه تم دفع الإيجار لأكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات، بقيمة تزيد عن 243 مليون ريال، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

خدمات مجانية

وأوضحت اللجنة أن الدولة تقدم حزمة من الخدمات المجانية لمواطني الأحياء الهامشية المشمولة بالقاعدة، من بينها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار، والتي من بينها 14156 أسرة و 213 مواطنا ومواطنا. تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي لسكان الأحياء التي تغطيها المنظمة، من خلال برامج التمكين التي تستهدف هذه المنطقة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة، تشمل سلال غذاء وماء وغذاء وأدوية وحليب أطفال.، ونقل الأمتعة.

3 فئات من المسكنات

وتجدر الإشارة إلى أن المساكن تشمل ثلاث فئات، الأولى للعائلات الأمنية المقيمة في هذه الأحياء الفقيرة، والتي تم تخصيص 4،781 منزلاً لها، والتي ستكون جاهزة بالكامل بحلول نهاية عام 2023.

وتشمل الفئة الثانية أصحاب البيوت في المدن والأحياء المهدومة الذين لهم صكوك، وقد قامت الدولة بتأجيرهم وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويض، وستخدم الفئات الثلاث في الأحياء التي ستزال في الفترة المقبلة.

وتمكنت اللجنة بالتعاون مع أصحاب العشوائيات وأهاليها من القضاء على 28 حيا تاركة 4 أحياء المنتزه والقويزة والعدل والفضل وأم السلام وكيلو 14 الشمالي التي تمت إزالتها. من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية أكتوبر المقبل.