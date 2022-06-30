جبل علي.. نافذة المصنعين إلَّى 3.5 مليار مستهلك حول العالم

كشفت DB World عَنّْ دورها النشط فِيْ مبادرة “Make in the UAE” بامتلاكها وحدة أعمال للتصنيع الخفِيْف مصممة للشركات الصغيرة.

من أجل بدء عمليات التصنيع فِيْ المناطق الاقتصادية والمجمعات اللوجستية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلَّى توفِيْر ميناء جبل علي (المرفق الرائد لموانئ دبي العالمية – الإمارات العربية المتحدة /) ؛ نظام لوجستي عالمي رائد يمكّن المصنّعين من الوصول إلَّى أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم، وأكثر من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بيئة استثمارية مرنة وتنافسية

أكدت dbworld – فِيْ تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” – أنها توفر البيئة المناسبة للمستثمرين فِيْ دولة الإمارات من خلال المناطق الاقتصادية والمجمعات اللوجستية فِيْ dbworld UAE و Jafza، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. من التصنيع المتقدم والبنية التحتية لإعادة التوزيع، إلَّى الحلول المصممة لتناسب متطلبات المستثمرين.

وحول الحوافز التي تقدمها للمصنعين والمستثمرين، أوضحت DB World أن نظام المنطقة الحرة يوفر للشركات العاملة فِيْها نسبة صفر بالمائة على ضرائب الشركات والرسوم الجمركية على السلع المستوردة لغرض التصنيع أو المعالجة داخل المنطقة الحرة. علاوة على ذلك، تم إعفاء شركات المنطقة الحرة بجبل علي / جافزا. / من دفع الرسوم الجمركية المتعلقة بتطوير المصانع أو استيراد الآلات والمعدات لإنشاء المنشآت الصناعية، وينطبق ذلك أيضًا على المواد الخام المستوردة للصناعات المحلية “صنع فِيْ الإمارات”.

الوصول إلَّى الأسواق الدولية

وأكدت أن شعار “اصنع فِيْ الإمارات” هُو فرصة لفتح نوافذ تصدير وجذب عقود التوريد للأسواق العالمية، حيث تضم المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) إجمالي 767 رخصة صناعية، بالإضافة إلَّى 172 رخصة صناعية فِيْ مجمع الصناعات الوطنية.

وفِيْما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي وإعطائه الأفضلية، أشارت DB World إلَّى أن قائمة أبرز المصانع والمنتجات محلية الصنع فِيْ جبل علي ضمن قطاع المواد الغذائية تشمل شركات مثل شركة الخليج للسكر، وشركة نستله، وشركة الخليج. للصناعات الغذائية – كاليفورنيا جاردن، والأوكوزاي، وهنتر فودز، ويونيليفر.

أما قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والمعادن والصلب ومواد البناء فهُو يضم شركات مثل مجموعة نافكو وكوناريس ودانوب وكراون الإمارات المحدودة وكونتك. فِيْ قطاع الورق والتعبئة والتغليف، شركات مثل Express Pack Print و Hot Pack و Al Bayader International و Paper Gees International، وفِيْ قطاعات أخرى، تشمل الشركات الرصاصي للعطور و Amat Glass Industries و Emirates Wet Wipes وغيرها الكثير.